Sivas’ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verilmişti. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar, kent merkezi Emek mahallesinde bulunan Yumurta tepeye akın etti. Çocuklar yanlarında getirdikleri leğen, naylon ve kızaklar ile karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocukların kayak keyfi esnasında küçük kazalar da yaşandı.

Oğlunu kaydırmaya getirdiğini ve kendisinin de beraber kaydığını belirten Mustafa Şimşek, “Bende oğlumu kaydırmaya getirmiştim, çocukluk günlerim aklıma geldi. Şimdi de bir çocuktan kızak aldım ben kayacağım şimdi sıra bende “ dedi.

Çocuklar ise yağan karın keyfini kayarak çıkardıklarını söylediler.

SİVAS 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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