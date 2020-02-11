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Görenler şaka sandı, gerçek olduğu anlaşıldı 13. yüzyılda kullanılan mancınığın internet üzerinden ...

İHA

– 13. yüzyılda kullanılan mancınığın internet üzerinden satışa çıkartıldığını görenler şaka sandı, ancak mancınığın gerçekte de var olduğu ortaya çıktı.

Görenler şaka sandı, gerçek olduğu anlaşıldı 13. yüzyılda kullanılan mancınığın internet üzerinden satışa çıkartıldığını görenler şaka sandı, ancak mancınığın gerçekte de var olduğu ortaya çıktı

– 13. yüzyılda kullanılan mancınığın internet üzerinden satışa çıkartıldığını görenler şaka sandı, ancak mancınığın gerçekte de var olduğu ortaya çıktı.
Bir internet alışveriş sitesinde, günümüzde sadece filmlerde görülebilecek mancınığın satışa çıkartıldığını görenler gözlerine inanamadı. İlan şaka olsa da gerçekten de ortada bir mancınık olduğu anlaşıldı. Dünyada ilk kez 13.yüzyılda Çinliler tarafından savaşlarda kullanıldığı düşünülen mancınık, günümüzde artık tarih filmlerinde animasyon olarak karşımıza çıksa da Sivas’ta meraklıları için görebilecekleri gerçek bir örneği var.
Araştırma görevlisi Ömer Temizkan, ellerinde bulunan mancınığın hikayesini şu şekilde anlattı:
“Yaklaşık olarak 10 yıldır tarihi savaş sanatları ile ilgileniyorum. Okçuluk, kılıç, kargı, binicilik gibi buna bağlı olarak 'Ordugah' adlı bir ekibimiz var. Ordugah 13. yüzyıl ve 16. yüzyıl dönemlerini canlandırdığı için bir çok dönem araç ve teçhizatı ile beraber bir de mancınığa sahip. Aslında ilk soru şöyle oluyor neden bir mancınığınız var. Çünkü ihtiyacımız vardı. Biz 2016 yılının sonlarında Sivas’ta bir faaliyet yaptık. Kadı Burhaneddin döneminde Memlüklerin Sivas’ı muhasarası vardır. Onun bir canlandırmasını yaptık. O canlandırmada bu mancınığı kullandık. Canlandırma tarihi gerçekliğe uygun olsun diye kullanılan bütün teçhizat ve bütün araç gereçlerden olsun diye bu mancınığı da inşa etme gereği hissettik. Sonrasında ihtiyaç olduğu zaman yani o mancınığının kullanıldığı herhangi bir savaş canlandırması yapıyorsak orada kullandık.”

Türkiye’de tek
Temizkan, mancınığın dünyada başka bir örneği olup olmadığını bilmediğini, ancak Türkiye’de tek olduğunu iddia ederek, “Mancınık orijinaline uygun olarak yapıldı. Sadece ahşap ve birtakım metaller kullanarak yaptık. Bu mancınığın aslında şuanda devam eden bir örneği zaten yok, replika olarak da bildiğimiz kadarıyla yok. Belki dünyanın bir yerlerinde birisi yapmış olabilir ama Türkiye’de olmadığını biliyoruz” dedi.

Gerçeğinin üçte biri boyutunda
Ellerindeki mancınığın gerçeğinin üçte biri boyutunda yapıldığını kaydeden Temizkan, “Gerçeğinin üçte biri oranında küçülterek yaptık. Bu bir mühendislik çalışması gibi bir şeydi. İbrahim Keleş adlı bir arkadaşımız bu mancınığı o dönem yazılmış kitaplardan nasıl yapıldığını neye benzediğine bakarak onun mühendislik çalışmasını ölçümlerini yaptıktan sonra mancınığın inşa edilme sürecini gerçekleştirdi. Yüksekliği yaklaşık olarak 3 metre civarında sehem dediğimiz kolu 6 metre, sapanı 2 metre, genişliği 1,5 metre civarındadır. Baya kallavi bir şey oldu. Test atışları da yaptık” dedi.

İlan şaka mancınık gerçek
Temizkan, internete satış ilanını espri amaçlı koyduklarını ancak ciddi alıcılar olması halinde mancınığı satmayı düşünebileceklerini belirterek, “İlanı koyarken söylediğim gibi bu espri olarak başlayan bir şey ama biraz ciddiye döndü gibi mesele. Taliplisi var mı tabi ki yok şuan ama ilginç mesajlar atılıyor. Örneğin elimizde Sultan Süleyman döneminden kalma top var takas düşünür müsünüz diye soran ya da yazlığımıza koymak istiyoruz ama 360 derece dönme kabiliyeti var mı gibi komik mesajlar geliyor. Bizde tabi espri amaçlı koyduğumuz için bu ilanı bu tarz komik ibareler koymuştuk. Topla takas olur, takas fiyatımız farklıdır gibi klasik internet satış ilanlarında kalıp cümleleri vardır onlara gönderme yaparak başlamıştık. bu arada evet bir de topumuz var, onu nasıl bir yüksek modelle takas edebileceğimizi henüz belirlemedik. 100 bin lira da fiyat belirledik. Ama değeri 100 bin lira mı yoksa daha fazla mı eder bunu ekibimiz arasında bir karara vardırmamız lazım belki daha fazla ediyordur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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