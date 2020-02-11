Park halindeki minibüs alev alev yandı

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SİVAS'ta park halinde alev alan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.

Seyrantepe Mahallesi'nde park halinde olan A.Ş.'ye ait 58 UA 152 plakalı minibüs, sabah 06.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.



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