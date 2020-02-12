Sivasspor'dan Trabzonspor’a teşekkür

Süper Lig’in 22. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, misafir takım tribün biletlerinde indirime gitti. Sivasspor, söz konusu indirim nedeniyle bordomavili ekibin yönetimine teşekkür etti.
Kırmızıbeyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor’un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı.
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