Sivasspor kapalı sahada çalıştı

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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Antalyaspor ile onayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivas’ta aralıksız devam eden kar yağışından kırmızıbeyazlı ekip de etkilendi. Antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisi nedeniyle Yiğidolar son antrenmanını kapalı sahada gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi. Kırmızıbeyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 19.15’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

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