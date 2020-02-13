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Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, SivasKayseri karayolu Koyuncu köyü mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 34 BZ 8613 plakalı otomobil. yoğun kar yağışının ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerle saplandı. Kazada araçta bulunan aynı aileden S.D., A.D., Elifnaz D. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki Elifnaz D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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