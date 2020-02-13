Kayak pistine dönen kent merkezinde kayak keyfi Sivas'ta bir vatandaş, kar kalınlığın yarım metreyi bulduğu kent merkezinde Off-road aracının arkasına bağladığı halatla kayak yapmanın keyfini çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ta bir vatandaş kar kalınlığın yarım metreyi bulduğu kent merkezinde Offroad aracının arkasına bağladığı halatla kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Caddeler ve ara sokaklar karla kaplandı. Bir vatandaş, Gültepe Mahallesinde bulunan karla kaplı otoparkta Offroad aracının arkasına bağladığı halatla kayak yapmanın keyfini çıkardı. Trafiğe kapanan otoparkta çekilen görüntüler izleyenleri gülümsetti. Kayak tutkununun zaman zaman yaşadığı kazalar ise kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.