Yolda kalan araçların yardımına Off-road araçları yetişti Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Sivas’ta, karda ilerlemekte güçlük çeken ve kara saplanan araçların yardımına Sivas Off-road kulübü üyeleri yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Sivas’ta, karda ilerlemekte güçlük çeken ve kara saplanan araçların yardımına Sivas Offroad kulübü üyeleri yetişti.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Caddeler ve ara sokaklar karla kaplandı. Özel araçlar ve toplu taşıma araçları karda ilerlemekte güçlük çekti. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken ve araçları kara batan şoförler zor anlar yaşadı. Araçları yolda kalan vatandaşların yardımına Sivas Offroad kulübü üyeleri yetişti. Karla kaplı yollarda zor anlar yaşayan vatandaşlara yardım eden offroad tutkunları, yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.