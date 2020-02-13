Sivasspor - Antalyaspor maçının oynanmasına karar verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Maçın oynanmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin tuttuğu rapor hakem Fırat Aydınus’a iletildi. Fırat Aydınus ile yardımcı hakemler ise maçın oynanmasına karar verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları ise tamamlandı.

Sivasspor Kulübü ise stadyuma gelecek taraftarların yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

DG Sivasspor ile Antalyaspor arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19:15’te başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.