Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşı da 11'lik skorla sona erince konuk takım yarı finale yükseldi. Antalyaspor, yarı finalde Alanyaspor ile karşılaşacak.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Gustavo Blanco’nun pasında Harun Alpsoy'un bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu rahatlıkla kontrol etti.

24. dakikada Yasin Öztekin’in yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare’nin vuruşu direğinin yanından auta çıktı.

27. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünden Uğur Çiftçi’nin kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

28. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahasının dışından şutunda kaleci Ferhat Kaplan topu uzanarak çeldi.

32. dakikada ceza sahasında Yatabare’nin geriye bıraktığı pası alan Yasin Öztekin yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 10

49. dakikada Amilton’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 11

70. dakikada ceza sahası dışında Erdoğan Yeşilurt’un müdahalesi sonrası Amilton yerde kaldı. Erdoğan Yeşilyurt pozisyon sonrası sarı kart gördü. Fredy’nin kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

77. dakikada Antalyaspor’un sağ kanattan gelişen atağında topu sürükleyen Fredy’nin şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çeldi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy x, Samet Çavuş x

Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Fatih Aksoy x (Paul Papp dk. 87 ?), Samba Camara x, Aaron Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Caludemir x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 64 x), Hakan Arslan xx, Mert Hakan Yandaş xxx, Fernando Andrade xx (Ziya Erdal dk. 77 x), Mustapha Yatabare xx, Yasin Öztekinxx

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Mamadou Samassa, Armin Derlek, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı x, Ersan Adem Gülüm x (Kudryashov dk. 46 x), Eren Albayrak xx, Charles Ferando x, Ufuk Akyol x, Harun Alpsoy x (Fredy dk. 46 xx), Doğukan Şinik xx (Paul Mukairu dk. 64 x), Amilton Da Silva xx, Gustavo Blanco xx

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Ruud Boffin, Luis Grando, Delvin Ndinga, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Yasin Öztekin (dk. 32) (Sivasspor), Doğukan Sinik (dk. 49) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Ersan Gülüm, Veysel Sarı, Ferhat Kaplan, Amilton (Antalyaspor), Mert Hakan Yandaş, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.