Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Üzüldüğüm nokta yenilmeden elendik. Şimdi önümüzde önemli lig maçları var" dedi. Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise "İki Antalya takımından biri finale çıkacak. Umarım biz oluruz" dedi.

1-1 biten ve Fraport-TAV Antalyaspor'un yarı finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Kupa maçları her zaman sürprizlerle doludur. İyi konsantre olmanız, iyi hazırlanmanız gerekiyor. Üzüldüğüm nokta yenilmeden elendik. Oradan aldığımız 0-0'lık avantajı korumamız gerekiyordu. Golü bulduktan sonra 2'nciyi bulmamız gerekiyordu. Ama erken bir gol yedik. Sonrasında riske girdik ama olmadı. Eksiklerimiz vardı, sakat arkadaşlarımız vardı. Onların eksikliğini hissettik. Yine çevirebileceğimiz anlar oldu, iyi pozisyonlar geldi ama son vuruşlarda etkili olamadık ve elendik. Üzüldük ama şimdi önümüzde büyük bir maç ve lig maçları var. Onlara konsantre olup, oralara bakmamız gerekiyor. Bu takım çok iyi şeyler yaparak buralara geldi. Elenmek başka türlü düşündürmesin. Mutlaka öbür arkadaşlarımızın da katılmasıyla eski yaptığımız şeyleri tekrar yapacağız. Bu maçtan alacağımız dersler de var, onları da konuşacağız. Fazla bir şey söyleyemiyorum arkadaşlarıma, ama yine de ikinci yarı maçı kazanmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler" dedi.

Maçın günü ile ilgili tartışmaların da konsantrasyonu etkilediğini belirten Çalımbay, "Maçın saati, günü... Tabii ki olumsuz etkiledi. Sıkıştırıldı. Bence kupa maçı böyle olmamalıydı. Dinlenme zamanı olmalıydı. Futbolcunun kendine gelmesi için en az 72 saat dinlenme olmalı. Yarın Trabzon'a gidiyoruz maç oynamaya. Sakatların yetişeceğini zannetmiyorum. Orada da puan veya puanlar almak için her şeyi yapacağız. O maçın havası bambaşka" diye konuştu.

TAMER TUNA: UMARIM FİNALE ÇIKARIZ

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise "Kupa maçlarında ilk maçın 0-0 oluşunun avantajını kullandık. Gollü beraberlik ya da uzama düşüncesi, her türlü opsiyonu düşündürüyor. Bu anlamda konsantrasyonumuzu bu maç için sağladık. Hem hava muhalefeti, hem seyahat değişikliği bizi olumsuz etkilese de bugün oyuncuların motivasyonu ve iyi dönüş yapması etkili oldu, bunu geçen hafta da ligde yaşadık. Kayseri'de berabere kaldık. Bugün 1-1 ile turu geçmek, iç sahada gol yememenin avantajıydı. Sivasspor'un ne kadar başarılı, geçmişte de iyi bir kulüp olduğunu ben de iki kez çalıştığım için biliyorum. Sivas'ın ligde bulunduğu durum umarım devam eder. Kupada biz devam ediyoruz. Yarı finali iki Antalya takımı oynayacak ve biri kesin finale çıkacak. Umarım çıkan biz oluruz. Buraya getiren bir takım var. Bu andan itibaren lig odaklı düşünmek zorundayız. Geçmişte örnekleri var. Kupada gidip ligde sıkıntı yaşayan, hazırlıksız Avrupa'ya giden takım örnekleri var. İkisi bir arada üst seviye konsantrasyon ile devam etmek istiyoruz. Bu maça lig maçından 7 oyuncu farklı çıktık. Bazen mecbur kalıyoruz. Oyuncuları lige hazır tutmak istiyoruz. Bugün oynayan tüm oyuncularımız görevini yerine getirdiler" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Tamer Tuna'nın açıklamaları



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.