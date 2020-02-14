Hastaları kurtarmak için seferber oldular

Sivas'ın Gemerek İlçesinde köyde hastalar olduğunu duyan ekipler seferber oldular.

İlçeye uzaklığı yaklaşık 31 kilometre olan Eskiyurt köyünde yaşayan kalp hastası ve tansiyonu düşmeyen Gülizar Karakuş ile aynı köyde yaşayan ve düşme sonucu ayağını inciterek rahatsızlanan Güldane Doğan'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri Gemerek Özel İdare ekipleri'den yardım istedi. Ambulansa yol açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, ambulansın kayarak yoldan çıkması üzerine de ambulansı çekerek kaldığı yerden çıkardılar. Ambulans tekerlerine zincir takılarak yola devam edebildi. Uzun uğraşlar sonrası köye varabilen sağlık ekipleri Doğan ile Karakuş'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hasta kurtarma çalışmasında Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman ve İlçe Özel İdare Müdürü Ramazan Ögen’de yer aldı.

Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman; “Eskiyurt köyümüzde bulunan 2 hastamıza ambulans hizmetimize eriştirmek için çabalamaktayız. Şu an ambulansımız yoldan çıkmış durumda ama en kısa sürede sıkıntıyı çözüp köyümüze ulaşıp hastalarımızı hastaneye yetiştirmeye ulaşıyoruz” dedi.

Hasta Gülizar Karakuş, “Çok sağ olsunlar, devlete kurban oluyum. Zaten devletin ekmeğini yiyorum ben kurban oluyum. Devlet bize bakıyor. Allah devlete zeval vermesin" dedi.

Hasta olan Karakuş’un eşi Bektaş Karakuş ise, “Çok memnunuz Allah sizden razı olsun” dedi.

Hastalar ambulansa alınırken konuşan Kaymakam Nayman, "Eskiyurt köyünde rahatsızlanan vatandaşlarımızı hastaneye götürmek üzere ambulans hizmetini ayaklarına taşımaya çalıştık bugün. Bir hastamızın tansiyon rahatsızlığı, birinin de düşerek ayağını kırması sonucu oluşan sıkıntılarını, Özel İdare ekiplerimizin yolu açması ve ambulanslarımızın gelip yardımcı olmasıyla aştık. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun” dedi.

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