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SİVAS'ta toplanan 3 TIR dolusu gıda malzemesi, Elazığ ve Malatya'da deprem bölgelerine gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi jandarma binası önünde, toplanan gıda yardımlarının deprem bölgelerine gönderilmesi için tören düzenlendi. Törene Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve kurum müdürleri katıldı. Vali Ayhan, "24 Ocak'taki depremde, Elazığ ve Malatya'da can ve mal kayıpları oldu. Bu acının üstesinden geldik ve birlikteliğimizi daha da artırdık. İyileştirme sürecine devam ediyoruz. İlimizde de bu anlamda hayırseverlerimizin destekleri oldu. Bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun 8 bin 500 koli yardımı bugün göndereceğiz" dedi.

Yapılan duanın ardından yardım malzemelerinin bulunduğu 3 TIR, deprem bölgelerine uğurlandı.



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