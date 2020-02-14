Rıza Çalımbay: "Hedefimiz Trabzon’dan puan ya da puanlar almak" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Final niteliğinde bir maç olacak" "Cüneyt Çakır’ın iyi maç yöneteceğine inanıyorum" "Mert Hakan Yandaş'ın MR'ı çekilecek"

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde Trabzonspor ile oynayacakları maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Final niteliğinde bir maç olacak, bunun farkındayız. Biz yine de oradan puan yada puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız" dedi.

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Antalyaspor ile oynadıkları kupa maçını, Trabzonspor ile oynayacakları lig karşılaşmasını ve takımdaki sakatlar hakkında konuştu.



"Elendiğimiz için üzgünüz"

Çalımbay, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Kupa maçlarında her türlü sonuçlar olabiliyor. Böyle maçlarda iyi konsantre olmanız gerekiyor. Oyundan hiç kopmamanız gerekiyor. Dün biz maçın sonuna kadar maçı çevirmek için çok uğraştık. İlk maçta avantajlı sayılırdık 00 ama tabii ki böyle bir havada, böyle bir günde akşam olması maçın taraftar açısından da sıkıntı oldu. Gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum o şartlarda bizi yalnız bırakmadıkları içinde. Arkadaşlarımız biran önce sonucu değiştirelim diye çok uğraştılar, pozisyonlarda yakaladık maalesef bu tür sonuçlar yaşanıyor üzgünüz" dedi.



"Çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum"

Ligde hafta sonu Trabzonspor ile oynayacakları maça odaklandıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Bizim için şu an önemli olan lig maçımız ve Trabzon maçı. Final niteliğinde bir maç olacak, bunun farkındayız. Sakatlarımız çok en önemli olan şeyler bunlar. Sakatlar olmasaydı daha alternatifli bir kadro olarak orada olacaktık ama biz yine de oradan puan yada puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız. Bugüne kadar da böyle maçları çok oynadık takım olarak. Orada da aynı şekilde kendimize güvenerek oynayacağız. Oyundan kopmadan oynayacağız. Çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Hakemlere saygımız sonsuz"

Trabzonspor Sivasspor maçının hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Çalımbay, "Bu sene en çok konuşulan şey hakemler ve VAR sistemi. Bizde çok mağdur olduk. Örneğin bizim bir tane penaltımız bile yok. Pozisyonumuz mu yok var ama maalesef olmuyor. Bizim yine de hakemlere saygımız sonsuz. Onlar da mutlaka sahaya hata yapmak için çıkmıyor ama bazen oluyor, yapıyorlar. Cüneyt Çakır hoca zaten kendini ispat etmiş bir hakemimi. Dünya çapında tanınan bir hakemimiz. Böyle maçlara alışıktır ve böyle maçları çok iyi yöneteceğine yürekten inanıyorum. Çok güzel bir lig maçı olacak. Trabzon’un atmosferini çok iyi bilen birisiyim. Bizim tek düşüncemiz puan yada puanlarla dönmek. Bunu da yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye cevap verdi.



"Mert Hakan’ı belki riske sokmayacağız"

Çalımbay son olarak Mert Hakan Yandaş’ın hafif bir sakatlığının olduğunu ifade ederek, "Şu anda Kone, Skuletic, Barış ve Emre yok. Marcelo’nun durumu belli değil. Mert Hakan'ın MR'ı çektirecek. Onun da durumu belli değil. 67 tane arkadaşımız yok. Büyük ihtimalle içlerinde belki Marcelo oynayabilir. Mert Hakan da MR’dan sonra netleşecek. Belki de hiç riski bile sokmayacağız. Çünkü 2 günde 1 maç oynadıkları için normal yani bazı şeylerin çıkması. Bu arkadaşlarımız yok. Bizim elimizde tek forvet Yatabare var. İki tane arkadaşımız da sakat. Biz 12 hafta sıkıntı yaşayacağız ama ondan sonra diğer arkadaşlarımız da geldiği zaman çok alternatifli bir kadromuz olacak. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Bugüne kadar mükemmel işler yaptık, biz yine yapacağız. Tek şey şu şanssız dönemi atlatmamız. Onlar da geldikten sonra daha iyi duruma geleceğiz. Zaten Allah’a şükür durumumuz iyi ama daha iyi duruma geleceğiz" diye konuştu.



Antrenmandan notlar

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Emre Kılınç, Arouna Kone, Skuletic ve Barış Yardımcı katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da yer almadı.

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