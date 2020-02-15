Dondurucu soğuğa karşı cam fanuslu çözüm Sivas’ta bir işletme, dondurucu soğukta müşterilerini sıcak tutmak için bulduğu yöntemle dikkat çekiyor

Sivas’ta bir işletme, dondurucu soğukta müşterilerini sıcak tutmak için bulduğu yöntemle dikkat çekiyor.

İşletmeci Yunus Yıldız, kış aylarında açık alanda vakit geçirmek isteyen müşterilerini dondurucu soğuktan ve kar yağışından korumak için ilginç bir yöntem buldu. Masaların üzerini cam fanuslarla kapatan Yıldız, bulduğu bu çözümle müşterilerine Sivas’ın soğuğunda doğa ile iç içe zaman geçirme imkanı sağladı. Ortaya ise bilim kurgu filmlerini aratmayan bir manzara çıktı. Bu çözüm müşteri sayısının katlanarak artmasına neden oldu. Vatandaşlar, Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan işletmeyi merak ettikleri cam fanusları görmek için ziyaret ediyor. ‘Cubba’ ismini verdiği cam fanusların patentini alan Yıldız, Türkiye’nin birçok bölgesinden insanın kendisini bayilik almak için aradığını söyledi.

Müşterilerinin soğuk havadan etkilenmemesi için bir çözüm düşündüğünü ve ortaya ‘Cubba’ ismini verdiği cam fanusları çıkardığını belirten Yunus Yıldız, “Sivas soğuk bir memleket, hava sıcaklığı kış aylarında sıfırın altında eksi 25, eksi 30’lara kadar düşüyor. Yaz aylarında da akşam saatlerinde havalar yine soğuk oluyor. İnsanlar yaz aylarını dışarıda geçirmek istiyorlar. Fakat hava soğuk olduğu için bu süre kısa kalıyor. Akşam saat 10 gibi hava sıcaklığı düşüyor. İnsanların hem dış ortamda zaman geçirmelerini hem de soğuktan etkilenmemeleri için bir şey yapmamız gerekiyordu. Düşündük, uzun süre çalıştık ve 'Cubbaları' ortaya çıkardık. Bu fikir bize ait olduğu için bunların patentini aldık. Yoğun bir talep var. Özellikle akşam saatlerinde insanlarımız yoğun bir talep gösteriyorlar. Cubbaları en kısa zamanda çoğaltmak istiyoruz. Projelerimizde var, belediyemizden de destek alabilirsek bu konuda en kısa zamanda bir kompleks açıp, Cubbalarımızı İç Anadolu Bölgesi'ne tanıtmayı planlıyoruz. Türkiye’nin birçok yerinden teklif alıyoruz. Haftada faklı illerden 56 telefon alıyorum. Beni arayan insanla rda Cubbaları görmüşler ve merak ediyorlar. Yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmalarımız var. En kısa zamanda Cubbalarımızı Türkiye’nin birçok iline açmayı planlıyoruz “dedi.



“Başka hiçbir yerde görmedim”

Cam fanusların içinin oldukça sıcak olduğunu belirten Mehmet Büyüdü, ‘Cubba’ ismi verilen cam fanusları ilk kez Sivas’ta gördüğünü söyledi. Büyüdü, “Bu yıl ilk kez geliyorum. Burayı muazzam yapmışlar. Dışarısı çok soğuk olmasına rağmen içeriye soba da düşünülmüş ve çok güzel fanuslar yapmışlar. Manzara güzel, ortam güzel. Harika güzel düşünülmüş. Sivas’ın soğuk bir memleket olmasından dolayı böyle bir şey düşünülmesi güzel bir şey. Başka hiçbir ilde görmedim. İlk defa burada gördüm“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.