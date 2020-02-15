Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta devam ediyor

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Sivas Valiliği, Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas’ta düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen heyecan dolu şampiyonaya 113 takımdan 190 sporcu katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada grekoromen erkek müsabakaları tamamlanırken, bugün ise serbest erkekler ve serbest kızlar mindere çıkacak.

Yarın sona erecek olan şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya, takımlar ise kupa takdim edilecek. Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcuların performansları izleyenlerden tam not aldı.

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