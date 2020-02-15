Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rahmi dedenin karaciğeri, organ bekleyen hastaya umut oldu

DHA

SİVAS'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Rahmi Ertekin'in (87) organları ailesi tarafından bağışlandı. Ertekin´in ameliyatla alınan karaciğeri Adana'da organ bekleyen bir hastaya umut oldu.

SİVAS'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Rahmi Ertekin'in (87) organları ailesi tarafından bağışlandı. Ertekin´in ameliyatla alınan karaciğeri Adana'da organ bekleyen bir hastaya umut oldu.
Çarşamba günü evinde beyin kanaması geçiren Rahmi Ertekin, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ertekin'in dün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ertekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Adana Şehir Hastanesi'nden gelen ekibin yaklaşık 4 saat süren operasyonuyla Ertekin'in karaciğeri alındı. Karaciğer askeri helikopter ile Adana'ya gönderildi.
Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, hastanın karaciğerinin Adana'da bir hastaya gideceğini belirterek, "Hastamız evde bayılma şikayeti ile hastanemiz acil servise getirilmiş ve o gün hastanemiz yoğun bakım servisinde takip altına alınmıştır. Aynı gün bilinç durumu kapanmasından dolayı da makineye bağlandı ve üç günden beri yoğun bakımda takip ediliyordu. Dün saat 10.30 sıralarında hastada beyin ölümü gerçekleşti. Biz de aile görüşmesi yaptık. Aile sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldular. Neredeyse kararı bize bıraktılar, 'Siz nasıl uygun görüyorsanız' diyerek. Bunun üzerine de hastanın organlarını bağışlama kararı alındı. Dünkü yapılan tetkikler üzerine de yapılan çalışmalar sonucunda hastanın sadece karaciğer organının sağlıklı olduğuna karar verildi. Karaciğeri, Adana'da yine organ bekleyen bir hastaya nakledilecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçı yarına ertelendi
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçı yarına ...
Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına kar engeli, ertelenebilir
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına kar ...
Sivaslının kardan adamı böyle olur Sivas’ta yarım metreyi bulan karı, sanata dönüştüren vatandaşlar yaklaşık 5 metre boyunda kardan kangal köpeği yaptı
YEREL HABERLER Sivaslının kardan adamı böyle olur Sivas’ta yarım ...
Sivasspor, Trabzon maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzon maçına hazır
87 yaşındaki adamın karaciğeri organ bekleyen hastaya umut oldu
YEREL HABERLER 87 yaşındaki adamın karaciğeri organ bekleyen hastaya ...
Sivasspor ile Trabzonspor 28. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Trabzonspor 28. randevuda
Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta devam ediyor
YEREL HABERLER Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta devam ...
Dondurucu soğuğa karşı cam fanuslu çözüm Sivas’ta bir işletme, dondurucu soğukta müşterilerini sıcak tutmak için bulduğu yöntemle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Dondurucu soğuğa karşı cam fanuslu çözüm Sivas’ta bir ...
Sivas’ta konut satışları yüzde 52 oranında arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2020 yılının Ocak ayında satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,13 oranında artarak 642’ye yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta konut satışları yüzde 52 oranında ...
Sivas’ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 294 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı Sivas’ta kar ...
Almanya'dan gelen gurbetçi, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Almanya'dan gelen gurbetçi, evinde ölü bulundu
Haber alınamayan gurbetçi vatandaş evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan gurbetçi vatandaş evinde ölü bulundu
Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı final niteliğinde
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı final niteliğinde
Plastik ve Estetik Cerrahisi karın germe ameliyatında merak edilenleri açıkladı
YEREL HABERLER Plastik ve Estetik Cerrahisi karın germe ameliyatında ...
Rıza Çalımbay: "Hedefimiz Trabzon’dan puan ya da puanlar almak" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Final niteliğinde bir maç olacak" "Cüneyt Çakır’ın iyi maç yöneteceğine inanıyorum" "Mert Hakan Yandaş'ın MR'ı çekilecek"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Hedefimiz Trabzon’dan puan ya da ...
Sivas kent merkezinde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Sivas kent merkezinde kar temizleme çalışmaları ...
Gürün ilçesinde karla mücadelede gece mesaisi Sivas’ın Gürün ilçesinde karla mücadele çalışmaları Gürün Belediyesi ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.
YEREL HABERLER Gürün ilçesinde karla mücadelede gece ...
Zara ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Zara ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız ...
Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki
YEREL HABERLER Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli ...
TFF ve MHK’ya büyüteç ve gözlük yolladılar
YEREL HABERLER TFF ve MHK’ya büyüteç ve gözlük yolladılar
Sevgililer Günü’ne özel kardan sevgili yaptılar
YEREL HABERLER Sevgililer Günü’ne özel kardan sevgili yaptılar
Sivas'tan deprem bölgelerine 3 TIR'lık yardım
YEREL HABERLER Sivas'tan deprem bölgelerine 3 TIR'lık yardım
Yardım tırları Elazığ ve Malatya için Sivas’tan yola çıktı Sivas’tan 3 tır dolusu yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için yola çıktı.
YEREL HABERLER Yardım tırları Elazığ ve Malatya için Sivas’tan yola ...
Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X