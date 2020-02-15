Sivas'ta itfaiyenin buz timleri görevde

SİVAS´ta 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan ve yayalar için tehlike arz eden buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Sivas'ta 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeni ile kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye yükseldi. Yoğun yağış kent içerisinde trafiği aksatırken, sürücüler ara sokaklarda araçlarıyla hareket etmekte zorlandı. Belediye ekipleri kent içerisinde sıkıntı yaşanmaması için yoğun bir çalışma başlattı. Kar yağışının durması, yerine soğuk hava dalgasına bıraktı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle bu kez çatılarda metrelik buz sarkıtları oluştu. Bugün kentte güneşli havanın hakim olması üzerine eriyen bu sarkıtları kaldırımdan geçen yayalar için tehlike oluşturmaya başladı. Bunun üzerine hareket geçen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlar üzerinde buz kırma çalışması yaptı. İtfaiye merdiveni ile yüksek katlı binaların çatısına ulaşan ekipler, kaldırımları kısa süreliğine yaya geçidine kapatarak ve park halindeki araçları kaldırarak buzları temizledi.

Öte yandan köy ve mezradan oluşan 294 yerleşim yerinin kapalı olduğu kentte, Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.



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