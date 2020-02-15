Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçı ertelendi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında oynanacak olan Sivas BelediyesporAnkara Demirspor maçı sahanın karlı ve buzlu olmasından dolayı ertelendi.

Sivas BelediyesporAnkara Demirspor maçına ev sahipliği yapacak Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda kar ve buz temizle çalışmaları devam ederken, hakem ve TFF yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın ertelenmesine karar verdi.

Maç yarın saat 13.00’da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Sahanın buzlu ve karlı olması durumunda ise maç ileri bir tarihe ertelenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.