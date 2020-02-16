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Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi

İHA

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakan Sızır Şelalesi, havanın soğumasıyla birlikte buz tuttu.

Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakan Sızır Şelalesi, havanın soğumasıyla birlikte buz tuttu.
Bölgede hissedilen hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi üzerine belde turizminde önemli yere sahip Sızır Şelalesi’nde uzun sarkıtlar oluştu. Boyu 3 metreyi bulan buz sarkıtları, şelalede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sızır Şelalesi'nin yer yer buz tutmuş hali ise drone ile havadan görüntülendi. Şelaleyi görmek için gelenler de bol bol fotoğraf çekti. Sızır Şelalesi'ne gelen Fazlı Ünal, “Yılın dört mevsimi harika bir güzelliğe sahip olan Sızır Şelalemiz kışın da oluşan buzul sarkıtlarıyla harika bir görüntüye sahip oluyor. Gelen turistler yoğun bir şekilde resim çekiliyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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