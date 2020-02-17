Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu

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Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Dev buz sarkıtları Sivas Belediyesi İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından kırılıyor. Sivas genelinde ise 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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