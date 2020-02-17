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Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin ...

İHA

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Dev buz sarkıtları Sivas Belediyesi İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından kırılıyor. Sivas genelinde ise 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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