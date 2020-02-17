Kurallara uymayan avcılara suçüstü

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Sivas’ta avlanma kurallara uymayan avcıların 6 takozsuz ve 1 ruhsatsız av tüfeğine el konularak yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1516.02.2020 tarihlerinde İl Şube Müdürlüğümüzce Sivas İlimizde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde kurallara uymayan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmış olup; 6 takozsuz av tüfeğine Şube Müdürlüğümüzce el konulmuş ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ilçe jandarma komutanlığına teslim edilmiştir.Ayrıca kaçak olarak avlanan 23 adet kınalı keklik de imha edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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