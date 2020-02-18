En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ta bulunan ve yapısıyla ilgi çeken Eğribucak ve Emirhan kayalıklarında kış güzelliği yaşanıyor.

Sivas'a 20 kilometre uzaklıktaki Eğribucak ve Emirhan köyü yakınlarında bulunan kayalıklar, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründü. Özellikle yaz aylarında doğa meraklılarının uğrak yeri olan bölge, kışın da ilgi çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.