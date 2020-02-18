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Sivasspor, Alanya mesaisini 3 eksikle sürdürdü Yiğidolar'da Arouna Kone idmanlara başladı

İHA

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor, Alanya mesaisini 3 eksikle sürdürdü Yiğidolar'da Arouna Kone idmanlara başladı

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.
İdmana sakatlığı devam eden Barış Yardımcı, Skuletic ve Uğur Çiftçi katılmadı. Uzun süredir sakat olan Sivasspor’un tecrübeli forvet oyuncusu Arouna Kone ise takımla beraber çalışmalara başladı. Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın sabah kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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