Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

-Demir Grup Sivasspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen bugünkü antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Petar Skuletic ve Uğur Çiftçi katılmadı. Sakatlıkları nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen Emre Kılınç ve Kone de çalışmada yer aldı. Trabzonspor maçında baş dönmesi yaşayarak oyundan çıkan Ziya ile aynı maçta sakatlığı nedeni ile maçı tamamlayamayan Caner Osmanpaşa da antrenmana katıldı. Her iki oyuncunun da önemli bir problemi bulunmadığı ve Alanya maçında oynayabilecekleri öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.