Sivaslı kadınların örnek mutfağı

- SİVAS'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Sağlıklı Mutfak Atölyesi'nde protokol eşleri ve ev kadınları yaptıkları ürünlerle hem aile ekonomisine katkı sağlıyor, hem de Sıfır Atık Projesi'ne destek oluyor.

Doğal ürünlerinin yapımını anlatmak, tanıtımını yapmak, kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak ve sağlıklı beslenmeye teşvik amacıyla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Sağlıklı Mutfak atölyesi kuruldu. Protokol eşleri ve ev kadınları kurulan atölyede haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek doğal ürünleri yapmayı öğreniyor. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkaran atölye kursiyerleri hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de Sıfır Atık Projesi´ne destek oluyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker atölye hakkında bilgiler vererek, "Halk Eğitim Merkezi bünyemizde üç adet mutfağımız bulunmakta. Bu mutfaklarımızda kursiyerlerimiz gelip eğitim görmektedirler. Yalnız vatandaşlarımızın bazıları sürekli gelip kurs göremiyor. Bu vatandaşlarımız bizi telefonla arayıp randevu alıyor. Sağlıklı Mutfak atölyesine katılmak istediklerini söylüyorlar veya 'Biz 10 kişilik grubuz, peynir yapmasını veya sirke yapmasını öğretir misiniz' diyorlar? Biz bu kişilere mutfağımızda uygun bir zamanda randevu veriyoruz. Kursiyerlerimiz bir gün boyunca hangi eğitimi almak istiyorlarsa eğitim veriyoruz. Kendileri de bunu öğrenerek evlerinde yapıyorlar. Bugün de portakal kabuğundan çeşitli yiyecekler yapacağız. Reçel, portakal çayı gibi ürünlerle hem portakal kabuğunu değerlendirmiş olacaklar hem de Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulunacaklar" dedi.

'AMACIMIZ SAĞLIKLI BESLENMEYE TEŞVİK ETMEK'

Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ise, "Sağlıklı Mutfak Atölyemizi ilimizin protokol eşleriyle başlattık. Hanımlarımızı sağlıklı beslenmeye teşvik etmek, ekonomilerine katkıda bulunmak, bütçelerini düzenlemek ve ayrıca israfın önüne geçmek için bu projeyi başlattık. Hedef kitlemiz, sağlığını ve bütçesini düşünen herkes burada, hayatta unutulan şeylerden birisi de damak lezzetidir. Koku ve tat hafızamız görsel ve işitsel hafızamızdan daha kuvvetlidir. 20 yıl önce yemiş olduğumuz bir yiyeceği bugün yediğimiz zaman tıpkı o günlere gideriz. Annemizin ve anneannemizin yaptığı gibi deriz. Bizler şanslı nesillerdik. Doğal besinlerle daha çok beslenme imkanı bulduk. Ama çocuklarımız maalesef bizler kadar şanslı değiller. Elbette ki her kadın, her anne, her baba sevdiklerine, evlatlarına kendi hazırladıkları mutfakta kendi hazırladıkları yiyeceklerle beslemek ister. Biz bu konuda onları biraz daha cesaretlendirmek istiyoruz. Çünkü modern hayatın kargaşası içinde insanlar çok fazla mutfağa girme fırsatı bulamıyor. Bunları deneyimlemiyorlar. Bunlar onlara hep zormuş gibi geliyor. Biz burada onları cesaretlendirmek, teşvik etmek için buradayız" diye konuştu

Protokol eşleriyle birlikte Sağlıklı Mutfak Atölyesi'ne katılan ev hanımları ise atölye sayesinde ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirterek, yöresel lezzetleri yapmayı öğrendiklerini anlattı.



