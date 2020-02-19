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Kazasız belasız temizleyince, şükür kurbanı kestiler Sivas'ın Hafik ilçesi özel idare ekipleri yoğun ...

İHA

Sivas'ın Hafik ilçesi özel idare ekipleri yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan tüm köy yollarını kardan temizleyince şükür kurbanı kesti

Kazasız belasız temizleyince, şükür kurbanı kestiler Sivas'ın Hafik ilçesi özel idare ekipleri yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan tüm köy yollarını kardan temizleyince şükür kurbanı kesti

Sivas'ın Hafik ilçesi özel idare ekipleri yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan tüm köy yollarını kardan temizleyince şükür kurbanı kesti
Sivas’ta geçtiğimiz hafta il genelinde yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle HAfik ilçesine bağlı 74 köy ve 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Hafik ilçe özel idare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 gün aralıksız süren çalışmayla bütün köy ve mezra yolları kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.
Bunu üzerine ilçe özel idare ekipleri çeşitli kazaları en az zararla atlattığından dolayı köy muhtarlarının da katkısıyla şükür kurbanı kesti. Hafik Özel İdare bakımevi önünde ilçe kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl genel meclisi üyeleri, ilçe özel idare personelleri ve köy muhtarlarının katılımıyla kurban kesildi.Burada konuşan Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral personele ve muhtarlara teşekkür ederek başarılar diledi.
Öte yandan ilçede yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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