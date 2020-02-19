Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Eğitim-Öğretim Başlıyor Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 24 Şubat 2020 Pazartesi günü ilk derse başlanılacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 24 Şubat 2020 Pazartesi günü ilk derse başlanılacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci adayları geçtiğimiz hafta içerisinde sınav ve mülakata girdi. Başarılı olan öğrenciler 1920 Şubat tarihleri arasında kayıtlarını tamamlayacak ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü ilk derse başlayacak.

Kuruluş çalışmalarının başlamasından itibaren bir yıl içerisinde hedefledikleri gibi lisansüstü eğitime öğrenci almaktan ötürü mutlu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, “Adım adım hedeflerimize doğru yol alıyoruz. İnşallah baştan beri savunduğumuz Savunma Sanayiinde ihtisas üniversitesi olma hedefini gerçekleştireceğiz. Bu maksatla tüm öğretim elemanlarımızla Ankara’ya teknik ziyaret gerçekleştiriyoruz” dedi.

20192020 bahar döneminde başlayacak olan eğitimlerde öğrencilere ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TUSAŞTAİ ve Türk Uzay Ajansı gibi Savunma Sanayii kuruluşlarında görev alan uzman öğretim üyeleri ders verecek ve danışmanlık yapacak. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yetişecek öğrenciler savunma sanayii alanında aranan eleman olacak ve üretime ciddi oranda katkı sağlayacak.

Bahar dönemi başlamadan önce Rektör Kul, öncülüğünde yerinde incelemeler yapmak üzere Ankara’ya yola çıkan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri hafta boyunca TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, ROKETSAN, ASELSAN, TAİTürk Havacılık, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme ve Geliştirme Vakfı, ODTÜ Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlar ile eğitim, araştırma ve proje tasarımları ile ilgili istişarelerde bulunacaklar.

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