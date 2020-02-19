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(Görüntülü) Rıza Çalımbay: 37 günde idman yapamadan 10 maç oynadık

DHA

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Lige renk kattık. Mükemmel işler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 42 puanla 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Lige renk kattık. Mükemmel işler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 42 puanla 4'üncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
 Takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, 37 günde 10 tane maç oynadıklarını belirterek, "Bu maçlarımızı çok sıkıntılı şekilde oynadık. Gaziantep deplasmanına kar kış içinde gittik. 7 saatlik yol gittik öyle maçlar oynadık. Ardından Antalya'da perşembe günü maça çıkıp gelip Sivas'ta pazar günü maça çıkmak bizim açımızdan zor oldu. Kupa maçlarında bazı arkadaşlarımız sakatlandı. Oyuncu arkadaşlarımızda bir yorgunluk oluştu. Bizim buradaki bütün sıkıntılarımızı göz ardı ettiler. Pazar günü Trabzon deplasmanında maç oynadık ve bu cuma yine maç oynayacağız. Sivas'ta saat 20.00'de maç oynanmayacağını bir türlü anlatamadık. Kış mevsimindeyiz. Sivas'ta akşam 8'de sıcaklık eksiye düşüyor. Bu soğukta taraftarlarımız maça gelmekte zorlanıyor. Taraftarlarımız gelemeyince onların gücünden yararlanamıyoruz. En son oynadığımız Fraport-Tav Antalyaspor kupa maçında 200-300 kişi vardı. Belki o kadar bile yoktu. Sivas'ta siz 20.00'ye, 20.30'a maç verirseniz kimse gelemez. Biz normal bir maçta bile 10 bin kişiye oynuyoruz. Bize böyle davranacaklarını bilseydik, açık söylüyorum kesinlikle kupaya ağırlık vermezdik. Kupa bizi çok yıprattı. Çok zamansız maçlar oynadık" şeklinde konuştu.
 "MÜKEMMEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Demir Grup Sivasspor olarak lige renk kattıklarını belirten Çalımbay, "Mükemmel işler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim bir tane sıkıntımız kaldı, bu hafta oynayacağız maç. Nasıl ki Trabzonspor bizden sonra hafta sonu oynuyorsa veya Fraport-Tav Antalyaspor bizden sonra pazartesi günü oynuyorsa keşke biz de böyle yapsalardı arkadaşlarımız dinlenebilseydi. Sakatlarımız inanılmaz derece arttı. Bu bize bir yük oldu" diye konuştu.
 "29 HAFTADIR PENALTI VERİLMİYOR"29 haftadır takımın penaltı kullanmadığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor maçında üzüldüğümüz şeyler oldu. Biz bu sene hiçbir zaman kimsenin hatasıyla maç kazanmadık. Ama hakem arkadaşlarımızın hatalarıyla puan kaybettik. Galatasaray bu hafta penaltı golüyle kazandı. Demir Grup Sivasspor'a 29 maçtır penaltı verilmiyor. Bizden başka her maçta gol atan takım var mı? Bu takım her maç gol atıyor. Bu takım bir sürü pozisyona giriyor, pozisyon yaratıyor. Hakem arkadaşlarımız bunları görmüyor veya görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
 "MAÇLARI YÖNETEMİYORLAR"Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın yurt dışında mükemmel maçlar yönettiğini kaydeden Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:"Yurt dışına giden bütün hakemlerimiz güzel maçlar yönetiyor ama buraya gelince yönetmiyorlar. Başka adam oluyorlar. Cüneyt Çakır'ın yaptığı bir sürü hata vardı Trabzonspor maçında. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Kimseye de ihtiyacımız yok. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Biz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Daha hiçbir şey bitmedi. Kritik yerlerdeki arkadaşlarımız sakat. Kone ve Emre Kılınç aramıza dönecek ama onlar da yüzde yüz hazır değil" 
 "1 AYDIR ANTRENMAN YAPAMIYORUZ"Aytemiz Alanyaspor maçından sonra haftalık maçlara başlayacaklarını belirten Çalımbay, "Biz bir aydır antrenman yapamıyoruz. Hem kardan hem de zamansızlıktan dolayı. 2 gün sonra maç oynuyoruz. 2 gün içinde futbolcuya yüklenemezsin. Bir türlü ne yayıncı kuruluşla ne de federasyonla anlaşamadık. Bu süreç bize çok sıkıntı yaşattı. Demir Grup Sivasspor'da cezalı bir oyuncu affedilecek bir gol atacak bir attıracak. Bak o zaman neler oluyor. Biz mütevazi bir takımız. Kimseye zararımız yok. Kimsenin arkasında konuşan biri de değiliz. Bize haksızlık yapıldığı için konuşuyoruz. Biz sadece hak ettiğimizi almak istiyoruz. Herkes kendisini bizim yerimize koysun" şeklinde konuştu.
 "ANADOLU'DA RAHAT MAÇ YÖNETİYORLAR"Hakemliğin zor bir iş olduğunu anlatan Çalımbay, "Çok zor bir iş. Bir anda karar verecek, ona göre davranacak. Yanlış karar vermişse herkes seni günlerce konuşacak. Anadolu'da maç yöneten hakem rahatça gidiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a daha dikkat etmeleri gerekiyor. Rahatça çıkıp 'biz bu hakemi istemiyoruz' diyebiliyorlar. Ama biz hiç kimseye biz bu hakemi istemiyoruz demedik. Biz bütün hakemleri istiyoruz ama hakem arkadaşlarımızda ona göre davransınlar" ifadelerini kullandı.
 ALANYA MESAİSİ DEVAM EDİYORSüper Lig'in 23'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını da sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı.Antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur Çifçi, Ziya Erdal ve Petar Skuletic katılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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