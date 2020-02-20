Sivas’ta yoğun sis etkili oldu

SİVAS'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte, sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle trafik aksamalar yaşandı. Merkezde görüş mesafesinin 2025 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle sürücüler, trafikte düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Yoğun sis, Sivas-Ankara, Sivas-Malatya ve Sivas-Ankara karayollarında da kendini gösterdi. Görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



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