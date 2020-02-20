Sivasspor ile Alanyaspor 6. randevuda Sivasspor’da 3 eksik var! Emre ve Kone oynayabilir

Süper Lig’in 23. hafta açılış maçında DG Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00’de oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'de yarın oynanacak maçta 6. randevusuna çıkacak. Geride kalan 5 mücadelede Sivasspor’un 1 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Sivasspor rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.



Sivasspor’da 3 eksik!

Karşılaşma öncesi Sivasspor’da 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Skuletic, Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi Alanyaspor maçında forma şansı bulamayacak. Sakatlıkları geçen Emre Kılınç ve Arouna Kone'nin ise yarın 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeleri ve gidişata göre görev almaları bekleniyor.



Çalımbay’ın Alanya’ya şansı tutuyor

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile rakip olduğu 4 Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor’un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, geride kalan maçlardan 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 5 maçta alınan skorlar şöyle:



20172018 Sezonu

Alanyaspor Sivasspor: 11

Sivasspor Alanyaspor: 22



20182019 Sezonu

Sivasspor Alanyaspor: 10

Alanyaspor Sivasspor: 20



20192020 Sezonu

Alanyaspor Sivasspor: 11

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