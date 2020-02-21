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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zaralı öğrencilere ülkelerini tanıttılar

İHA

"Tohum Saç Dünya Yeşersin Ülke Tanıtım Günleri" projesi kapsamında Sivas'ın Zara ilçesini ziyaret eden Tanzanya ve Etiyopya uyruklu misafir öğrenciler, tanıtım programı düzenledi.

"Tohum Saç Dünya Yeşersin Ülke Tanıtım Günleri" projesi kapsamında Sivas’ın Zara ilçesini ziyaret eden Tanzanya ve Etiyopya uyruklu misafir öğrenciler, tanıtım programı düzenledi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği’nin uyguladığı proje ile Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmamHatip Lisesi'ndeki misafir öğrenciler, Zara ilçesini ziyaret etti.
Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün daveti üzerine ilçeyi ziyaret eden öğrenciler, Etiyopya ve Tanzanya ülkeleri hakkında bilgiler verdiler.
Program hakkında açıklama yapan Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit, "Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen Tohum Saç Dünya Yeşersin Ülke Tanıtım Günleri projesi dahilinde ilçemize davet ettiğimiz Etiyopyalı ve Tanzanyalı misafir öğrenciler, ilk olarak İlçe Kaymakamımız Mehmet Sayın’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası misafirlerimiz, okulumuz öğrencilerine ülkelerinin tanıtımını yaptılar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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