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Mecnun Otyakmaz: “Önümüzde şampiyonluk hedefi var” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Sonuca ...

İHA

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ilk kez şampiyonlukla ilgili konuştu. Otyakmaz, "Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk ama artık liderlik stresi de yok. Önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız" dedi.

Mecnun Otyakmaz: “Önümüzde şampiyonluk hedefi var” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir” “Artık liderlik stresi yok”

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ilk kez şampiyonlukla ilgili konuştu. Otyakmaz, “Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk ama artık liderlik stresi de yok. Önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız” dedi.
DG Sivasspor'da birlik ve beraberlik programı düzenlendi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, il protokolü, kurum müdürleri, Sivasspor yönetim kurlu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yazılı ve görsel medya temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligdeki 12 şehir takımından birinin Sivasspor olduğunu hatırlatarak, “Şehrimizin Süper Lig’de olduğu ve olmadığı yılları hepimiz hatırlıyoruz. Takımımıza her alanda sahip çıkıp, bu değeri kaybetmememiz gerekiyor” diye konuştu.

“Artık sabrımız taştı”
Her maçın ardından açıklama yaparak gündem oluşturma gibi bir niyetlerinin olmadığını kaydeden Otyakmaz, “Bir sorun olduğunda sorunu kaynağından çözmeye çalışan, futbolu bir aile olarak görüp sorunları aile içinde çözmeye çalışan bir anlayışımız var. Bunu da uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğümüze inanıyoruz. Canımızın çok yandığı ve taraftarlarımızın büyük tepki gösterdiği anlarda metanetli oluyoruz ama artık sabrımız taştığı zamanlarda da gerekli açıklamaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Provokatör insanlar var”
Yaşanılan hakem hatalarından sonra şiddete varacak agresif şekilde protesto yapılmamasını isteyen Otyakmaz, “Şiddete varacak özendirmelerden kaçınmamız gerekiyor. Sizler Sivas'ın önemli insanlarısınız. Birçok hemşehrimize hitap edebiliyorsunuz. Sivasspor, hepimizin ortak değeri. Bu desteği hepinizden özellikle rica ediyorum. Ülkemizi karıştırmak isteyen provokatör insanlar var. TFF’de yapılan hatalarla bunlara malzeme verilmesi en büyük sitemim. Siyasi polemiklerden takımımızın uzak durması, çeşitli provokasyonlara alet edilmemesi en büyük isteğimiz” ifadelerini kullandı.

“Alanyaspor maçını milat görüyoruz”
Kırmızıbeyazlı ekibin ligin ilk yarısından sadece 3 puan geride olduğunu dile getiren Başkan Otyakmaz, sözlerine şöyle devam etti:
“Ligin ilk yarısında göstermiş olduğumuz performans takımımızı lider tutmaya yetti. İlk yarıda puanlar aldığımız aynı takımlarla oynayacağımız karşılaşmalar var. Eğer biz birlik ve beraberlik içinde omuz omuza, şehrimizin bütün dinamikleriyle, taraftarımızla, teknik heyet, yönetim ve futbolcu kardeşlerimizde bu davaya inan ve mücadele gösterirsek tekrar liderliği yakalayıp hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşabiliriz. Bugün oynayacağımız Alanyaspor maçını bir milat olarak görüp, arzu ettiğimiz, hayalini kurduğumuz şampiyonluk için mücadele etmek zorundayız. Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk ama artık liderlik stresi de yok. Önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bu hepimizin yükümlülüğü.”

“4 tane transfer yaptık”
Devre arasında yapılan transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Otyakmaz, “Ligi ilk yarıda lider olarak kapatan bu takımımızdı. Bu kadromuz çok değerli futbolculardan oluşuyor. Birçok oyuncumuzun taliplisi olmasına rağmen, biz futbolcularımız göndermedik. Şampiyonluk için önemli oyuncularımızı satmayı düşünmedik. Bu puanları toplayan oyuncuları yedek bırakacak transferler yapmış olsaydık, düzen bozulabilirdi. Onlardan daha iyi oyuncuları almak bize pahalıya patlayabilirdi. Dolayısıyla eski ve yeni oyuncular arasında çok önemli fiyat farkı söz konusu olabilirdi. O da takımımız içindeki ahengi ve maaş kriterlerini bozar. 4 tane transfer yaptık. Bunların hepsi takıma katkıda bulunabilecek oyuncular” diye konuştu.

Salih Ayhan: “Sivasspor göz bebeğimiz”
Sivas Valisi Salih Ayhan ise Sivasspor yönetimine, birlik ve beraberliğin sağlanması açısından düzenlenen bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkürler ederek, “Sivasspor'un 53 yıllık bir mazisi var. Köklü bir geçmişe sahip. Bu şehrin heyecanına heyecan katmış, hikayeler yazmış, hepimizin etrafında toplanarak kenetlenmesine vesile olmuş tertemiz bir mazisi olan Sivasspor'dan bahsediyoruz. Yeniden heyecan oluşturmak ve ligde kaldığımız yerden devam etmek için hedefimizden asla sapmayacağız. Sivasspor her şeyin en iyisini hak ediyor. Sivasspor sevgisi kimsenin tekelinde değil. Kim daha çok bağırıyorsa o Sivasspor'u daha çok seviyor anlamına gelmez. Gösterdiğimiz bu birlik ve beraberliği stadyuma taşıyarak, bugün 3 puanla sahadan ayrılarak, lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sivasspor sevgimiz daim olsun. Göz bebeğimiz olan takımımız, yapılan kamuoyu araştırmalarında, 'Sivas denilince' ilk akla gelen markalardan biri Sivasspor’dur” şeklinde konuştu.

Hilmi Bilgin: “Tam destek olmalıyız”
Sivasspor, tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik programında bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, “Sivasspor'umuz Sivas'ın ortak değeri ve ortak markasıdır. Şehrimize hep heyecan katmıştır. Şehrimizin ortak değeri ve şehrimizin tanıtımına en büyük destek verenlerden bir tanesi olmuştur. Sivasspor'umuz bulunduğu noktadaysa bundaki en büyük katkı ve destek Mecnun Otyakmaz başkan ve o günden bugüne kadar görev alan yönetimdir. Sivas’ımız olarak bize düşen de iyi giden bu takıma ve bu yönetime hep ve tam destek olmak. Stadyumu doldurmak noktasında bize büyük bir görev düşüyor” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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