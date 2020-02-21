Ahırda, çöken çatının altında kalan danalar kurtarıldı

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SİVAS'ta, biriken kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 2 dana, enkaz altında kaldı. Hayvanlar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Uzuntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Mert'e ait ahırın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Ahırdaki 2 dana ise enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hayvanlar, yıkıntı altından ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.



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