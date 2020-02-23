Sivas’ta derbi coşkusu

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Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti Sivas’ta sarıkırmızılı taraftarları sokağa döktü.

Galatasaray’ın 20 yıl aradan sonra ilk kez Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup etmesi, Sivas’ta Galatasaraylı taraftarlarca coşku ile kutlandı. Maçın sona ermesi ile sokaklara çıkan taraftarlar kutlamalar yaptı. Tarihi kent meydanında toplanan taraftarlar meşale yakıp takımları lehinde tezahüratlar yaptı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

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