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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız'dan bilimsel yayın başarısı

DHA

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türk-İslam Edebiyatı alanında, Türkiye'deki akademisyenler arasında bilimsel yayınlarıyla ilk sırada yer aldı. Yıldız, kendi üniversitesinde de sosyal bilimler alanında 88,67 puan alarak, birinci oldu.
Beştepe Külliyesi'ndeki 2019 Yılı Akademik Açılışı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rektörlerin akademik ve idari performanslarını atamada dikkate alınacağını söylemesi üzerine gözler, görevdeki rektörlere çevrildi. SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademik ve bilimsel alandaki çalışmaları ile ön plana çıktı. Göreve başladığında doçentlik için dil problemi yaşayan öğretim üyelerine yönelik ücretsiz yabancı dil kursu açan Rektör Yıldız, akademisyenlere ücretsiz bilgisayar, istatistik ve tercüme birimlerinden oluşan Yayın Destek Ofisi ile proje yazma konusunda yardımcı olmak üzere Proje Destek Ofisi'ni de kurarak, üniversitesinin sıralamada üst sıralarda yer almasını sağladı. Prof. Dr. Yıldız, 2016 yılından bugüne kadar 40'a yakın sempozyum, kongre ve çalıştayın yapılmasına ve üniversite matbaasında 50'nin üzerinde bilimsel kitabın basılmasına öncülük etti ayrıca ilk yerli ve milli kaynak gösterme sistemi olan İSNAD Atıf Sistemi'nin de Türkiye'ye kazandırılmasını sağladı. Bütün bu çalışmalarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin akademik gelişimine katkı sağlayan Rektör Yıldız, idari işlerinin yoğunluğuna rağmen akademik çalışmalarını da sürdürdü.
Kısa süre önce 46'ncı yılını kutlayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin geleneksel akademik yayın teşvik ödül töreninde; sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ile sağlık bilimleri alanında son 3 yıl ortalamalarına göre yüksek puan alan akademisyenler ödüllendirildi. Türk-İslam Edebiyatı alanında Türkiye'deki akademisyenler arasında yaptığı bilimsel yayınlarla ilk sırada yer alan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, kendi üniversitesinde de sosyal bilimler alanında 88,67 puan alarak birinci oldu.
Rektör Yıldız'ın yapılan törende bir süre önce hayatını kaybeden ve aynı kategoride 4'üncü olan Prof. Dr. Mehmet Arslan'a ödülünü devretmesi, salondaki akademisyen ve öğrencilere de duygusal anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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