Namağlup olarak şampiyon oldular

Genç basketbolcular büyük bir başarıya imza atıp, namağlup olarak şampiyon olmayı başardı.

Başarı Yorum Koleji Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atarak, Liseler arası Basketbol Gençler A Takımı müsabakalarında hiç mağlubiyet almadan şampiyon olmayı başardı. Sivas’ta aldığı şampiyonluk ile bölge şampiyonasında oynamaya hak kazanan takım, başarılarını bölge müsabakalarında da devam ettirdi. Yozgat Çözüm Koleji ve Kır Şehir Fen Lisesi takımlarını mağlup eden genç basketbolcular, Ordu Namık Altaş Kolejini de mağlup etmeyi başararak liderlik koltuğuna oturup 17 Mart tarihinde düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Sivas’ı temsil etmeye hak kazandı.

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