Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu Sivas’ta soğuktan korunmak için otobüs terminalini kendine mesken tutan "minnoş" isimli kedi kısa sürede terminalin maskotu oldu

Sivas’ta soğuktan korunmak için otobüs terminalini kendine mesken tutan "minnoş" isimli kedi kısa sürede terminalin maskotu oldu.

Sivas'ta özellikle gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sokak hayvanlarını da etkiledi. Bir sokak kedisi, soğuk geçen kış günlerinde sıcak kalmak için Yenişehir Mahallesinde bulunan Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminalini kendine mesken yaptı. Terminal çalışanlarının da benimsediği "minnoş" isimli kedi genelde gün içerisinde terminal dışarısında zaman geçirip gece terminale geliyor. Terminaldeki bekleme koltuklarının üzerinde uyuyor. Terminal personeli tarafından beslenen kedi kısa sürede terminalin maskotu haline geldi. Yolcuların da sempati ile baktığı kedi halinden son derece memnun.

Terminal çalışanı Semihcan Egepehlivan, Minnoşun en tatlı misafirleri olduğunu belirterek, “Bu kedi dışarıda kalıyordu. Hava soğuk olduğu için bizde içeri sıcağa aldık. Geceleri baya soğuk oluyor. O da buraya alıştı. Her gün buraya gelip oturuyor. Çok sevimli adını da minnoş koyduk. Yemeğini verip sütünü içiriyoruz. En tatlı misafirimiz şuan” dedi.

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