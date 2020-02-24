Okullar arası küçükler satranç sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okullar arası küçükler satranç sona erdi

İHA

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği'nin 2020 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan "Okullar arası küçükler satranç il birinciliği" turnuvası büyük bir heyecanla yapıldı.

Okullar arası küçükler satranç sona erdi

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği’nin 2020 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan “Okullar arası küçükler satranç il birinciliği” turnuvası büyük bir heyecanla yapıldı.
Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’un açılış hamlesiyle başlayan turnuva 2 gün sürdü. Turnuvada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya rekabet etti. 16 okuldan 83 sporcunun katıldığı turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupa takdim edildi.
Satranç turnuvası sonunda küçükler açık kategoride CÜ Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu şampiyon olurken, Özel Sivas Doğa Ortaokulu ikinci, Özel Sivas Sınav Ortaokulu üçüncü, Özel Sivas Batı Ortaokulu ise dördüncü oldu. Küçük kız kategorisinde ise Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu şampiyon olurken, Şehit Üsteğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, TED Sivas Özel Ortaokulu üçüncü ve TED Sivas Özel Ortaokulu 2. takımı dördüncü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivaslı kayakçılar Türkiye 3.’sü oldu
YEREL HABERLER Sivaslı kayakçılar Türkiye 3.’sü oldu
Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Yıldızdağı'nda yapılacak
YEREL HABERLER Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Yıldızdağı'nda ...
Bu kömürü kışın alan yok, yazın alan çok Yaz aylarında kapışılan mangal kömürü kış aylarında alıcı bulamıyor
YEREL HABERLER Bu kömürü kışın alan yok, yazın alan çok Yaz ...
Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademik çalışmalarda öncü olurken, kendi alanında akademisyenler arasında en yüksek puanı ayarak 1. oldu
YEREL HABERLER Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci ...
Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu Sivas’ta soğuktan korunmak için otobüs terminalini kendine mesken tutan "minnoş" isimli kedi kısa sürede terminalin maskotu oldu
YEREL HABERLER Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu ...
Kıbrıs gazileri, ilkokul öğrencileri ile anılarını paylaştı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazileri, ilkokul öğrencileri ile anılarını ...
Namağlup olarak şampiyon oldular
YEREL HABERLER Namağlup olarak şampiyon oldular
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız'dan bilimsel yayın başarısı
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız'dan ...
Misafire hasret yaşıyor Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam, evinde misafir ağırlayabilmek için evinin bahçe kapısına tabela astı
YEREL HABERLER Misafire hasret yaşıyor Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ...
Sivas’ta derbi coşkusu
YEREL HABERLER Sivas’ta derbi coşkusu
Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi
Tellere takılan kartalı özgürlüğüne kavuşturdu
YEREL HABERLER Tellere takılan kartalı özgürlüğüne kavuşturdu
4 metrelik kardan adama 'Gulyabani' adını verdi
YEREL HABERLER 4 metrelik kardan adama 'Gulyabani' adını verdi
Genç muhtardan alkışlanacak hareket Türkiye'nin en genç muhtarlarından Hacı Ömer Gökçe, mahalledeki tek kahvehanenin de kapanmasının ardından muhtarlığa kütüphane kurup, gençlerin masa tenisi ve satranç gibi oyunlar oynayabileceği bir alan oluşturdu 21 yaşındaki muhtar, kütüphaneyi büyütüp zenginleştirmek için kitap yardımı bekliyor
YEREL HABERLER Genç muhtardan alkışlanacak hareket Türkiye'nin en ...
Yaban hayatı için seferber oldular
YEREL HABERLER Yaban hayatı için seferber oldular
Kangalların beslenme tarzı karakterlerini etkiliyor Ev yemekleri ile beslenen Kangallarlar ürkek, et ile beslenen Kangallar ise Kurt kadar yırtıcı oluyor
YEREL HABERLER Kangalların beslenme tarzı karakterlerini ...
Arkadaşları gibi koşup oyun oynamak istiyor Sivas’ta yürümede güçlük problemi yaşayan 13 yaşındaki Muhammed Mustafa tedavi olup arkadaşları gibi koşup oyunlar oynamak istiyor
YEREL HABERLER Arkadaşları gibi koşup oyun oynamak istiyor Sivas’ta ...
Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni
YEREL HABERLER Sivasspor’a 3 gün galibiyet izni
Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı
YEREL HABERLER Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı
(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X