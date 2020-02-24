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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ORAN 2020 Şubat Ayı toplantısı yapıldı. ORAN Kalkınma Ajansı 2020 Şubat ayı toplantısını Sivas'ta gerçekleştirdi. ...

İHA

ORAN Kalkınma Ajansı 2020 Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında, Sivas Valiliği Ahmet Muammer Bey toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

ORAN 2020 Şubat Ayı toplantısı yapıldı. ORAN Kalkınma Ajansı 2020 Şubat ayı toplantısını Sivas'ta gerçekleştirdi.

ORAN Kalkınma Ajansı 2020 Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında, Sivas Valiliği Ahmet Muammer Bey toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.
Toplantıya bağlı illerin temsilcileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, mesleki eğitim programına 72 başvuru yapıldığını belirtip, "Bilindiği üzere Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 'Mesleki Eğitim Malı Destek Programına' başvurular 2 Aralık tarihinde son bulmuş ve Kayseri’den 27, Sivas’tan 27 ve Yozgat’tan 18 olmak üzere toplam 72 başvuru alınmıştı. Bu başvurular ile meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve mesleki çatı kuruluşlardan bütçesi 9 milyon TL olan program için toplam 39 milyon TL yatırım teklifi alınmış olup destek almaya hak kazanan projeler ilan edilmişti. Bu program kapsamında Kayseri’den 8, Sivas’dan 6, Yozgat’tan ise 5 proje olmak üzere toplam 19 proje destek alacaktır. Proje sahibi mesleki ve teknik eğitim veren okullarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Jeotermal su toplama merkezleri kurulacak

Ayhan konuşmasında, Yozgat'ın Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde Jeotermal Su Toplama Merkezleri kurulacağını belirtip, "Ajansın Güdümlü proje olarak yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam etmekte olup bugün de Yozgat İl Özel İdaresinin başvuru sahibi olduğu 'Sarıkaya ve Sorgun Jeotermal Su Toplama Merkezi' projesinin fizibilitesi Yönetim Kurulumuzda görüşülecek olup Bakanlığa gönderilecektir. Bu proje ile önemli jeotermal kaynaklara sahip iki ilçe olan Sorgun ve Sarıkaya’da, termal suyun etkin ve verimli kullanılması amacıyla bir merkez kurulacak olup bu merkezde modern izleme ve takip sistemleri ve dağıtım sistemleri mevcut olacaktır. Toplam bütçesi 3,6 milyon olan projenin yüzde 75’i ORAN tarafından karşılanacaktır."dedi.

Organik tarım desteklenecek

Ayhan, organik tarımın destekleneceğini ifade edip, "Ajansımızın 2020 yılı Çalışma Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup 2020 yılında 3 ana konuda Ajansımız çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. 'Kırsalda Yaşayan Bireylerin SosyoEkonomik Gelişimlerin Sağlanması' kapsamında Kadın istihdamının artırılması ve kadınları ürettiği ürünlerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi, Katma değerli tarım ve hayvancılık uygulamalarının desteklenmesi, Organik tarım konusunda çiftçilerin bilinç seviyelerinin yükseltilmesi ve Kırsalda örgütlerinin, kooperatifçiliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi konularında faaliyetler yürütülecektir. İmalat sanayinde kurumsallaşma ve katma değerli üretimin geliştirilmesi amacı kapsamında bölge illerinde imalat sanayisindeki firmaların kurumsallaşma düzeylerinin arttırılması ve Sanayide dijital dönüşümün sağlanması ve pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi konularında çalışmalar yapılacaktır. Son olarak 'Alternatif Turizm İmkanlarının Geliştirilmesi' anlamında ise Kış turizmi altyapı imkanlarının iyileştirilmesi ve kış turizmi odaklı tesisler için turizm 12 aya yaymak, Sağlık ve Termal turizm altyapısının geliştirilmesi ve tanıtımının yapılması konularında faaliyetler olacaktır. Her 3 konu da bölge illerimiz için ekonomik anlamda büyük bir potansiyel ve fırsat barındırmakta olup Ajansın faaliyetlerinin etkin olması için diğer kurumlar ile işbirlikleri içinde çalışmalarını devam ettirmesi önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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