Sivas’ın kültürel değerleri öğrencilere anlatıldı Sivas’ta Sanat Sivas Projesi kapsamında "Geçmişten Geleceğe Köprüdür Sanat" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında şehrin geleneksel el sanatları, giyim özellikleri ve folkloru gibi kültürel değerleri uygulamalı olarak öğrencilere anlatıldı

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas Projesi kapsamında Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde Behrampaşa Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile "Geçmişten Geleceğe Köprüdür Sanat" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Mehmet Ar, Enstitü Müdürü Aysel Şenlen, Behrampaşa Ortaokulu Müdürü Cengiz Erdoğan ve öğretmenler katıldı. Etkinlik kapsamında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ın geleneksel el sanatları, giyim özellikleri ve folkloru gibi kültürel değerleri uygulamalı olarak öğrencilere anlatıldı.

Öğrenciler; kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte moda tasarım, sanat tasarım, el sanatları ve nakış atölyelerinde ebru, nakış, çarpana dokuma gibi el sanatlarını usta öğretici ve öğretmenler eşliğinde uygulama imkanı buldu. Geleneksel el sanatları ile ilgili bilgiler aktarılan öğrencilere yiyecek ve içecek hizmetleri alanı usta öğreticisi tarafından uygulamalı olarak kurabiye yapımı da anlatıldı.

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