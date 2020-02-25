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Bıçağın da çakmasını yaptılar Sivaslı bıçak ustası, internet üzerinden çakma bıçak satan merdiven ...

İHA

Sivaslı bıçak ustası, merdiven altı üretim yaparak internet üzerinden çakma bıçak satan kişilere isyan etti.

Bıçağın da çakmasını yaptılar Sivaslı bıçak ustası, internet üzerinden çakma bıçak satan merdiven altı firmalara isyan etti

Sivaslı bıçak ustası, merdiven altı üretim yaparak internet üzerinden çakma bıçak satan kişilere isyan etti.
Sanal ticaret her geçen gün daha fazla yaygınlaşırken, mutfak bıçaklarının da bu pazarda yer alması, Sivaslı bıçak ustalarını isyan ettirdi. Merdiven altı üretim yapan kişilerin internet üzerinden piyasaya çakma bıçak sürdüğünü belirten Sivaslı bıçak ustası Mustafa Argut, mağdur olmamaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Argut, piyasadan ucuz ve kalitesiz parça toplayan internet bıçakçılarının, bıçakları kendi tasarımlarıymış gibi evlerinin balkonlarında veya garajlarında toplayıp videoya alarak internet üzerinden satışa sunduğunu ileri sürdü. İnternet üzerinden satışı yapılan bu bıçaklar görsel olarak iyi gözükse de kullanım açısından fayda sağlamadığına dikkat çekti. Piyasaya göre daha ucuza satılan bu bıçakların, yıllardır el emeği göz nuru bıçak üretimi yapan gerçek ustaları da olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Sivaslı Bıçak Ustası Mustafa Argut, Sivas bıçağı markasının ön plana çıktığını ifade ederek, “Sivas bıçağı çok eskilere dayanıyor. 120 yıldır biz bu mesleği Sivas’ta yapmaktayız. Sivas bıçağının en önemli özelliği yüksek keskinliğe sahip olmasıdır. Şuan ithal malzemeler kullanmaktayız. Bıçağın işlemine göre değişiyor, 60 işlemde de çıkan bıçakta var 20 işlemde çıkan bıçakta var” dedi.

Evlerinin balkon ve bodrumunda yapıp İnternet üzerinden satıyorlar
İnternet bıçakçıklarının evlerinin balkonunda, bodrumunda bıçak yapıp internet üzerinden sattıklarını iddia eden Argut, “Şu an internette çokça bıçak imalatı yapanlar var. Bu bıçakçıların hepsinin bir kanayan yarasıdır. Evinin bodrumunda, balkonunda veya garajında bıçak yapıp İnternet üzerinden bıçak satan amatörler çoğaldı. Buda bizim gibi ustaların ekmeğine darbe vuruyor” diye konuştu.

Görsel olarak güzel, kalite olarak kötü
Argut, internet üzerinden bıçak satanların görsel olarak güzel fakat kalite olarak kötü bıçak yaptıklarını ifade ederek, “Yaptıkları bıçakta üst kalite değil. Diğer bıçakların taklidi, lazer kesim bıçakları alıyorlar, Çin’den de parçalarını getirtiyorlar, montaj yapıp yalancı ağız açıyorlar. Müşteriye görsel olarak çok güzel gözüküyor. Ama kullanmaya gelince çalışmayan bıçaklar gönderiyorlar. İnternet'te yurt dışındaki bıçak ustaları bir bıçağın yapımını çekiyor ama montajlı çekiyorlar. Zannediyorlar ki bir video süresinde bir bıçak bitiyor. Amatörler bu işe bir giriş yapıyor. Bu sefer onun yaptığını taklit ederek bıçak yapmaya çalışıyor. Bu da bizi etkiliyor. Şu açıdan etkiliyor, vergisi yok, iş yeri yok, işçisi ve kirası yok. Evinin balkonunda bodrumunda ve benzeri yerlerde bıçak yapıyor. Biz satıyorsak 3’e o satıyor 1’e. Adamın maliyeti yok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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