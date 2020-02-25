Erkeklerde sık görülüyor, o kansere dikkat Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat bezi dokusunda gelişen prostat kanserinin, erkeklerde en sık rastlanan kanser türleri arasında yer aldığını söyledi

Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat bezi dokusunda gelişen prostat kanserinin, erkeklerde en sık rastlanan kanser türleri arasında yer aldığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe yaptığı açıklamada, prostat bezi dokusunda gelişen prostat kanseri, günümüzde erkeklerde en sık rastlanan kanser türleri arasında yer aldığını belirtti.

Gökçe, son yıllarda kanser tedavisindeki gelişmeler, prostat kanserinde de erken tanının önemini artırdığını ifade ederek, “Prostat kanserinin tanısında PSA (Prostat Spesifik Antijen) yüksekliğinin yanı sıra geleneksel olarak TRUS (Transrektal Ultrason) yardımıyla prostatın muhtelif yerlerinden alınan biyopsiler değerlendiriliyor. Rastgele yerlerden alınan biyopsilerin küçük odakları gözden kaçırma ihtimaline karşı geliştirilen MRUS Füzyon Biyopsisi, ileri teknoloji cihaz ve yazılımlarla gerçekleştiriliyor” dedi.

Gökçe, kanser tanısındaki güncel yöntemler, milimetrik kanser odaklarını erken yakalamayı hedeflediğini söyleyerek, “Erken tanı sayesinde uygun tedavi ile tam iyileşme sağlanabiliyor. Bu amaçla geliştirilen MRUS Füzyon Biyopsisi, prostat biyopsisinde kanser şüphesi olan odakları milimetrik bir hassasiyetle tespit ediyor. Dünya çapında kullanımı sıklıkla artan MRUS Füzyon Biyopsisi, ileri teknolojik cihazlar ve yazılımlar ile prostatta kanser şüphesi olan patolojik odakları saptamayı kolaylaştırıyor. Bu yöntem geleneksel yönteme kıyasla şu avantajları sunuyor; normalde saptanamayacak odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi alınmasına imkan veriyor, tekrarlayan biyopsi ihtimalini azaltıyor ve erken tanı koyma oranını artırıyor. Akıllı biyopsi olarak da tanımlanan füzyon biyopsisi hem MR hem de TRUS yöntemlerinin üstün taraflarını birleştirerek prostat kanserinde erken tanıya olanak sağlıyor ve geleneksel yöntemlerle yüzde 7075'ler civarında olan tanı başarı oranını yüzde 95'lere çıkarıyor” diye konuştu.

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