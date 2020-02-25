Sivas'ta, hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine saldırı

- SİVAS Numune Hastanesi'nde 2 hasta yakını, binada görevli 1'i kadın 3 güvenlik görevlisine tartışma sırasında saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan görevliler, darp raporu alarak, hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Numune Hastanesi'nde, dün yakınlarını getiren A.M.K. ve T.K. ile güvenlik görevlileri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih Yıldız, Münire Eker ve İlhan Canlı, hasta yakınları tarafından dövüldü. Darp raporu alan güvenlik görevlileri, A.M.K. ve T.K.'den şikayetçi oldu. Saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası'nca (Özgüven-Sen) olayla ilgili hastane bahçesinde açıklama yapıldı. Sağlık çalışanları ve darbedilen güvenlik görevlilerinin katıldığı programda açıklamayı okuyan Özgüven-Sen Şube Başkanı Muhammed Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Sivas Numune Hastanesi'nde görevini yaparken özel güvenlik görevlisi emekçi kardeşlerimize yönelik şiddeti esefle kınıyoruz. Özel güvenlik görevlisi olarak görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren, sağlık çalışanlarının ve hastaların canlarını, canları pahasına koruyan özel güvenlik görevlisi kardeşlerimize geçen hafta ve dün itibarıyla hasta yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Bu saldırılar sonucun 8 kardeşimiz darbedilmiş olup bu olaya müteakip emekçi kardeşlerimiz tarafından darp raporu alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Alın teriyle gece gündüz demeden çalışarak evine ekmek götüren emekçilerimiz, hasta yakınlarınca canavarca bir hisle vücutlarının farklı bölgelerinde kemik kırıklarına varan bir şiddet ile karşı karşıya kalmıştır. Ülke genelinde özel güvenlik görevlisi emekçilerine şiddet artarak devam etmektedir. Özellikle sağlık sektöründe emekçilerimize yönelik şiddetin son bulması, iş yerlerinde güvenle görevlerini ifade edebilmeleri için caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi.



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