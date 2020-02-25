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(Görüntülü) Sivasspor'a yeni otobüs için 2 milyon 500 bin lira toplandı

DHA

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SİVAS'ta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (STSO) öncülüğünde Demir Grup Sivasspor'a Yeni Otobüs Alımı Kampanyası için yapılan canlı yayında 3 saat içerisinde 2 milyon 500 bin lira bağış toplandı.
Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Demir Grup Sivasspor'a yeni bir otobüs almak için STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken tarafından 11 Şubat'ta başlatılan kampanya çerçevesinde Sivas'ta yayın yapan 3 televizyon kanalı ortak canlı yayın gerçekleştirdi. Programın açılışında Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin telefonla bağlanarak 50 bin lira kurumları, 5'er bin lira da şahısları adına bağış yaptı. İstanbul Sivas Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Hüsnü Eken'de yayına bağlanarak yönetimi adına 250 bin lira destek verdiklerini açıkladı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da yayına bağlanarak, 50 bin liralık destek verdiğini açıkladı. Programa yurt dışında ve yurt içinde yaşayan çok sayıda gurbetçi ile iş dünyası önemli katkı sağladı.
İNANILMAZ BİR İLGİ OLDU
Kampanya hakkında bilgi veren STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Daha önce yine 2007 yılında odamız kampanyasıyla Sivasspor'umuzun otobüsü alınmıştı. 2020 yılında da otobüsün yenilenmesi ve Sivasspor'un geldiği noktada bir hediye olarak düşündük. Tabi STSO olarak bu kampanyayı başlattığımızda başta il protokolü ve iş insanlarımızın, esnafımızın ve öğrenci çocuklarımızın desteği ile dün akşam bir 3 yerel kanalla bir ortak canlı yayın yaptık. Daha öncede bazı iş insanlarımızdan destekler almıştık. Fakat televizyon programında inanılmaz bir ilginin olduğunu gördük. Gece 12'ye kadar telefonlarımız susmadı. Devam etseydik belki inanın daha fazla rakamlarla bu kampanya bitecekti. Bizim hedefimiz 2 veya 2 buçuk milyon civarındaydı ve otobüs fiyatları da bu civarlarda. Saat 12 civarında biz 2 milyon 500 bin TL rakamına ulaştıktan sonra kampanyamızı bitirdik. Ama yine desek olmak isteyen sanayici ve iş insanlarımız varsa yardım edebilirler. Biz Dernekler Masası'ndan alacağımız izinle otobüsten kalan kısmı da yine Sivasspor'a vereceğiz dedi.
SİVAS BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ GÖSTERMİŞTİR
Şehirde otobüs için bir bütünleşme ve birlikteliğin olduğunu belirten Eken, Ben bu anlamda şehir bütünleştiği için, birlik ve beraberlik mesajı verildiği için, odamız önderliğinde bu kriz ortamında 3 saat içerisinde bu rakama ulaşmamızın gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Bu kampanyayı yürüten kişi olduğum için bana gurur verici bir şey. Ben bu anlamda emeği geçen herkese yurttaşlarımıza hemşehrilerimize iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sivas birlik ve beraberliğini göstermiştir. Sivas mesajı vermiştir. Biz bugün Sivasspor'un otobüsü için bir aradayız ama yarın başka birşey için sabahlara kadar oturup gerek maddi gerek manevi bir olduğumuzu herkese göstermiş olduk diye konuştu.
Otobüsü alacakları firma ile ön görüşme yapıldığını ve kısa sürede siparişin verileceğini aktaran Eken, Hemşehrilerimiz şu anda dekontları bizlere gönderiyorlar. İnşallah bu cuma günü tüm para banka hesaplarımıza yatacak. Biz para yattıktan sonra zaten otobüsün kulübün istediği donanımlarda yapılmasıyla ilgili firma ile ön bir görüşme yapmıştık. Maliyetini firmaya ödeyeceğiz. Muhakkak bir sıra vardır. Çünkü yoğun bir sıra olduğunu söylüyorlar. İnşallah kulübün ve futbolcuların istediği şekilde hazırlanan otobüsü meydanda kulubümüze hediye edeceğiz dedi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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