Çalımbay: “Telafisi olmayan maçlar oynanacak” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Şampiyonlukta neyin ne olacağı belli değil” “Fikstür avantajına inanmıyorum”

Sivasspor’un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde telafisi olmayan maçlara çıkacaklarını belirterek, “Biz her maça final havasında bakıyoruz” dedi.

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde hafta sonu Ankaragücü ile oynayacakları maça ve ligdeki şampiyonluk yarışına ilişkin konuştu.

Çalımbay, Ankaragücü ile telafisi olmayan maça çıkacaklarını belirterek, “Son maçımızda Alanyaspor ile çok kritik bir maç oynadık. Takımım maçın başından sonuna kadar inanılmaz şekilde mücadele etti. Zaman zaman çok da iyi oynadık. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Kalan 11 tane maçımız var ve bunların hepsi zor. Sadece bizim değil, bütün takımların hem yukarı olsun hem aşağı olsun zor maçlar var. Biz bunun farkındayız, bundan sonraki maçların nasıl geçeceğinin farkındayız. Beni mutlu eden sakat arkadaşlarımız yavaş yavaş katılıyorlar. Geçen maç hem Kone’nin hem de Emre’nin bizimle olması büyük avantaj oldu. Çünkü hatalardır sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş arkadaşlarımız düzeliyor. Galatasaray maçında tam bir şekilde, tam kadro antrenmanlarımızı yapacağız. Artık hava da güzel, antrenman yapabiliriz. Her şey artık istediğimiz gibi gidiyor. Bizim için tek önemli olan şey Ankaragücü maçı. Ankaragücü ile bizim konumumuza baktığınız zaman iki takım için de kritik bir maç. Final gibi bir maç oynayacağız ve telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için her şeyin farkındayız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.



“Şimdiden bir şey konuşmak hiç doğru değil”

Ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, “Bu çok güzel bir şey. Şampiyonluğa her zaman iki takım oynamıyor. Bir sürü takım ortak. Onun için neyin ne olacağı belli değil. Kimin nerede puan kaybedeceği de belli değil. Çünkü maçlara baktığımız zaman herkesin zor maçları var. Herkes birbiriyle oynayacak. Sonu bana göre çok uzun sürer. Ligin bitmesine 34 hafta kala belki belli olabilir hem aşağısı hem de yukarısı. O zamana kadar da çok kritik maçlar oynanacak. Puanlar birbirine çok yakın. Beşiktaş ile Fenerbahçe de, hatta herkes ortak olabilir. Bu ligdeki gidişatlara, maçlar bağlı. Şimdiden bence bir şey konuşmak hiç doğru değil. Onun için herkesin iddiası var” yanıtını verdi.



“Telafisi olmayan maçlar oynanacak”

Çalımbay, fikstürde avantajlı olup olmadığını da değerlendirerek, “Ben fikstüre inanmıyorum. Fikstür avantajına da inanmıyorum. Önemli olan maç maç bakıp ona göre hareket etmek. Bizim kendi düşüncemiz maç maç bakmak. Maç maç bakarken de final maçı gibi oluyor. Telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bir daha o maçın telafisi olmayacak. Biz her maça final havasında bakıyoruz” açıklamasını yaptı.



Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Barış Yardımcı katılmadı. Parmağı kırık olan Skuletic ise koruyucu ile idmana çıktı.

