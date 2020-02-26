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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağar: “ABD Mehmetçiğin üzerine mermi attı”

İHA

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sivas'ta düzenlediği konferansta, ABD'nın Barış Pınarı Harekatında Mehmetçiğin üzerine mermi atarak Türkiye'yi tehdit ettiğini ileri sürdü.

Ağar: “ABD Mehmetçiğin üzerine mermi attı”

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sivas’ta düzenlediği konferansta, ABD’nın Barış Pınarı Harekatında Mehmetçiğin üzerine mermi atarak Türkiye’yi tehdit ettiğini ileri sürdü.
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Sivas Şubesinin davetlisi olarak geldiği Sivas’ta “Ortadoğu Denkleminde Türkiye” konulu bir konferans düzenledi. Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında birleşik terör kuşağı ile karşı karşıya kalıp, YPGPKK, Tak, ölümsüzler taburu, YPG ile Suriye’de iş birliği yapan 10’a yakın silahlı sol terör örgütü, DEAŞ diğer terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Türkiye’nin bu örgütlerle etkin mücadele edebilmek için sınır ötesi operasyonları başlatmaya mecbur kaldığını ifade etti.

Türk ordusunu mağlup etmek istediler
Ağar, PKK’nın alışılmış stratejilerinin dışına çıkarak Türk ordusunu mağlup etmeye yönelik topyekun saldırılara kalkıştığını ifade ederek, "Zeytin Dalı Harekatında 2. Dünya Savaşında dahi görülmemiş bir tahkimat hazırlandığına dikkat çekerek, “Ben harp okulunda okudum. Pek çok kurs gördüm. Hayatımda böyle bir tahkimat görmedim. 2. Dünya savaşında bile böyle bir tahkimat görülmedi. PKK, Biz geleceğiz diye Afrin’in, altını, üstünü, dağlarını, her tarafı içerisinden arabaların geçebileceği yüzlerce kilo metrelik tünellerle kapladı. Betonarme tüneller, akıllara zarar. Yüz milyonlarca dolar para harcanmış. Neden? ‘Türk askeri geldiği zaman burada yenilsin diye. Ne yapmaya çalıştılar? Kaybetseler bile, kaybettikleri çatışmalar üzerinden PKK’ye sözde bir devlet tarihi yazdırmaya çalıştılar. Bunu bir zaferle perçinlemek istediler. Kimi yenecektiler? Türk askerini yenecektiler. Beceremediler” dedi.

"Türkiye, tehdit edildi"
ABD’nin Barış Pınarı harekatında Mehmetçiğe mermi atarak Türkiye’yi tehdit ettiğini ileri süren Ağar, “444 km genişlik, 32 derinlik. Dediler ki yapamazsınız. Evlatlarımız, Mehmetçik. Sırtlarında 3040 kiloluk yüklerle harekatın 2. gecesi bir vurdu 32 kilometreye indi. Amerikalıların lank diye karşısına çıktı. Bir anda şok yaşadılar. Kimse beklemiyordu. Bir anda ortalık karıştı. İlk defa burada söylüyorum. Mehmetçiğimiz üzerine mermi attılar, top mermisi. Mehmetçiğimizin üzerine helikopter kaldırdılar, aphaçi. Mehmetçiğimizin üzerinden uçak uçurdular F35. Yani dedi ki, ‘daha ileriye gelirsen seni vururum’. Bunu diyen kimdi, dost ve müttefikimiz. Sadece bunu yapmadı. Tehdit edildi Türkiye. Dedi ki , ‘seni karıştırırım’. Aynı Gezi'de olduğu gibi. İç istikrarsız. ‘Seni yaptırımlarla mahvederim’ diye tehdit etti. Bizim dost ve müttefikimiz, NATO’daki partnerimiz. Ölümüne bir mücadelede olduğunu ifade ettiği Varşova Paktı’nın türevi Rusya’ya Menbiç’i bıraktı. Ondan sonra ben petrol sahalarını koruyacağım maske mazereti ile YPGPKK’yı garanti altına aldı. Bunu 40 bin kilometrekarede yaptı. Bu 65 bin PKK’lıyı Amerika kaşına, gözüne hayran olduğu için mi besliyor. Ne yapacak bu adamları” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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