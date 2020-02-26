Zara’da sahte içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Sivas’ın Zara ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler tarafından “Alkol” kod ismi ile gerçekleştirilen operasyonda, 2 iş yerinde pet şişelerde depolanmış 10 litre sahte Votka, 2 litre viski ve 0,5 litre anason ele geçirildi. Her iki iş yerinin sahipleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.