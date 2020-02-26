Yiğido tam kadro çalıştı

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah tam kadro yaptığı antrenmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman açmagerme hareketleri ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan kırmızıbeyazlılar istasyon çalışmaları ile antrenmanı sürdürdü. Çalışma çift kale maçla sona erdi.

Futbolcuların tamamının katıldığı idmanda Teknik Direktör Rıza Çalımbay zaman zaman futbolcularına taktikler verdi.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla Ankaragücü hazırlıklarına devam edecek.

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