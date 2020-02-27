Baharın habercisi kuzular bahar gelmeden dünyaya geldi Tarım ve hayvancılık şehri olan Sivas’ta, baharın habercisi olan kuzular, bu yıl bahar gelmeden dünyaya geldi Erken doğan kuzuların anneleriyle buluşma anları havadan görüntülendi

Tarım ve hayvancılık şehri olan Sivas’ta, baharın habercisi olan kuzular, bu yıl bahar gelmeden dünyaya geldi. Erken doğan kuzuların anneleriyle buluşma anları havadan görüntülendi.

Sivas’ta baharın habercisi olan kuzular, bu yıl erken dünyaya geldi. Sivas’ta hayvancılık yapan çiftiler, koyun ve danalarını Kurban Bayramına yetiştirebilmek için bu yıl hayvan çiftleşmelerini erken gerçekleştirmişti. Bu çiftleşmelerin neticesinde dana, buzağı ve kuzular, bahar gelmeden dünyaya geldi.

Sivas’ın Ulaş ilçesi Gürpınar köyünde, kuzularla koyunların buluşması havadan görüntülendi. Meradan dönenen annelerinin kokusunu alan kuzuların ahırda çıkarttığı sesler, anneleriyle buluşmak için duydukları heyecanlarını gözler önüne serdi. Ahırın kapısının açılması ile koyunlar kuzulara, kuzular ise koyunlara akın etti. Her kuzu kendi annesini kokusundan tanıyarak yanına gitti ve annesinden süt emdi. Bu anlar izlenmeye değer görüntüler oluşturdu.



Günde iki kez buluşuyorlar

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mehmet Karataş, kuzuları anneleri ile günde iki kez buluşturduklarını ifade ederek, “Koyunlarımız kuzuladı. Kuzularını emdirmeye bıraktık. Bunu sabah akşam olmak üzere iki kez yapıyoruz. Sonra tekrar ayırıyoruz. Bunlar hasret gideriyorlar. Birbirlerini emiyorlar. Kuzuların gelişme dönemi şuan emmeleri gerekiyor. Baharda geliyor. Hayırlısı ile hayvanlarımızı meraya da çıkacak” dedi.



Birbirlerini kokularından tanıyorlar

Karataş, kuzuların annelerini kokularından tanıdıklarını söyleyerek, "Bunlar birbirlerini kokusundan buluyorlar. Rabbimizin hikmeti diyelim. Kuzular yem yesin suyunu içsin diye ayırıyoruz. Anneleri ile beraber kalınca yün yiyorlar. Hastalanma oluyor. Tabi kuzunun altı temiz olması gerekiyor. Onun için annelerinden ayırıyoruz.”dedi.



Kurban, erken doğuma neden oldu

Karataş, kuzuları Kurban Bayramına yetiştirmek için koyun ve koç katımını erken gerçekleştirdiklerini ifade edip, “Bu sene biraz erken oldu. Koçu erken kattık. Normalde 11. ayın 13’ünde katarmış büyüklerimiz. Biz biraz erken katıyoruz. Kuzu kurbana yetişmiyor diye, erken kattık. Aslında bahar dönemi daha iyi oluyor. Mart’ta Nisan’da doğan kuzu daha iyi oluyor. Koyunculuk bizim burada iyi ama bazı zorlukları var. Çoban bulmakta sıkıntı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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